Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı (2)

7 saat önce

İstihbarat aracına kurulan kopya düzeneği ile elde edilen görüntüler ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı.

İstihbarat aracına kurulan kopya düzeneği ile elde edilen görüntüler ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi. (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:51 Kaynak: AA
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