Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Mehmet Tabanca,10...
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye
sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:01 Kaynak: AA
Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı
Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir
Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı