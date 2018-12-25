Son Dakika Haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Mehmet Tabanca,10...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Mehmet Tabanca,10...

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:01 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir

Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:29:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye Sohbet İmamı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan Mehmet Tabanca,10...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]