Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı

13.04.2022 10:24

Son dakika haberlerine göre FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltıFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Ankesör" soruşturması kapsamında...

FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Ankesör" soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma dosyası kapsamında örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan aralarında 8 aktif asker, 4 aktif askeri memur, 2 ihraç askeri personel, 3 emekli asker ve 19 ihraç askeri öğrenci olmak üzere 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlanırken, 8'i yurt dışına kaçtığı öğrenilen 15 firar FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: Kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: İki askerin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı Son dakika haberleri: İki askerin şehit olduğu kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:47:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement