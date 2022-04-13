Son dakika haberleri... FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ operasyonlarında, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Ankesör" soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma dosyası kapsamında örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan aralarında 8 aktif asker, 4 aktif askeri memur, 2 ihraç askeri personel, 3 emekli asker ve 19 ihraç askeri öğrenci olmak üzere 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlanırken, 8'i yurt dışına kaçtığı öğrenilen 15 firar FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi.