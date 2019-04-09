Fetullahçı Terör Örgütü/paralel Devlet Yapılanması'na (Fetö/pdy) İlişkin Davada Yargılanan Balyoz...
50 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Balyoz Davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Balyoz Davası savcılarından Hüseyin Kaplan
'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:38 Kaynak: İHA
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