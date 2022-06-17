İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı

17.06.2022 10:25

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltıİSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 'Emniyet mahrem yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı

İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 'Emniyet mahrem yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' mensup zanlılara bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarda, örgüt içinde 'mahrem imam' olarak adlandırılan FETÖ üyesi 14 hücre sorumlusu yakalandı. Yakalananlar arasında polis, asker, müfettiş gibi çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren kişiler olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yakalanan FETÖ mensuplarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği, il dışında gözaltına alınan zanlıların ise ilerleyen süreçte İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:02:55. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement