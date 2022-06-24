FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

24.06.2022 08:50

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da olduğu çok sayıda örgüt üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında 17'si avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da yer aldığı 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada sabah İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 FETÖ üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Adreslerde bulunamayan firari 3 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların örgüt içindeki mahrem sorumluların kullandığı başkaları adına kayıtlı hatlarla çok sayıda görüşme yaptıkları belirlendi. Ayrıca örgütün mali yapısına yön veren kapatılan Bank Asya ile yine geçmişte FETÖ'nün kontrolünde bulunan dernek ve kurumlarda kayıtları olduğu anlaşılırken, ankesör tespitlerine göre örgüt adına yürüttükleri gizli faaliyetleri karşılıklı ardışık aramalarla gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Yakalanan 17 FETÖ üyesinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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