"Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" 13-22 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri' 13-22 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" 13-22 Nisan'da gerçekleştirilecek

6 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" 13-22 Nisan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" 13-22 Nisan'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, Vahit Sütlaş Sahnesinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki etkinliğe Erzurum, Trabzon, Ordu, Konya, Samsun, İstanbul ve Afyonkarahisar'dan tiyatro ekiplerinin katılacağını söyledi.

Tiyatro günlerinin ve diğer sosyal faaliyetlerin kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına düzenlendiğini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz tiyatro günlerine, misafir tiyatro grupları katılacak. Bu yılki tiyatro günlerine 7 ilden tiyatro grupları gelecek. Tiyatro Günleri ile tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını sanatseverlerle buluşturmayı istiyoruz."

Demirel, Giresunlu tiyatroseverleri, tiyatro günlerine davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Abdurrahman Demirel, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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