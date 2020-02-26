Fevzi Çakmak'a semt sahası ve çocuk parkı müjdesi - Son Dakika
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Fevzi Çakmak'a semt sahası ve çocuk parkı müjdesi

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni semt sahası ve çocuk oyun parkı alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fevzi Çakmak'a semt sahası ve çocuk parkı müjdesi, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni semt sahası ve çocuk oyun parkı alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Darıca Belediyesi tarafından ilçeye yeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırılmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren mevcut parklarda iyileştirme çalışmaları için talimat veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, parkların sayısının arttırılması ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni parklar yapılması için çalışma başlattı. Mevcut 106 parkta yenileme çalışmaları yapılırken Darıca'ya kısa bir süre önce 2 adet yeni nesil park müjdesi de verilirken yeni nesil parklarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaç olan noktaya hem semt sahası hem de çocuk oyun parkı yapılması için çalışma başlatıldı. Başkan Muzaffer Bıyık da yapılması planlanan semt sahası ve çocuk oyun parkı alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Darıca'ya yakışan modern yaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerin ifade eden Bıyık, "Darıcamız'da bulunan mevcut parklarımızda iyileştirme ve yenileme çalışmalarımı devam ediyor. Bunun yanında tespit ettiğimiz noktalara yeni parklar için de çalışmalarımız sürüyor. Söz verdiğimiz gibi Darıca'ya yakışan, modern parklar inşa ediyoruz. Ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları planlıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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