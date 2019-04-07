Fevzi Çakmak
'ın çocuklarına trafik eğitimi
BALIKESİR - Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinin kırsal mahallelerinden Çakmak Köyü'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve okul idaresi tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi. Mareşal Fevzi Çakmak
'ın ismini taşıyan köyün, aynı adı taşıyan okulun bahçesinde gerçekleşen ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Şube ekiplerinin verdikleri keyifli eğitimde, daha önceden düzenlenen trafik afişi konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı adına Trafik Denetleme ekiplerinden Uzman Çavuş Ali Uçan'ın öğrencilere trafik kuralları ve bu kurallara uymanın hayati önemi üzerine brifing vermesinin ardından, okul bahçesinde hazırlanan trafik eğitim parkurunda eğitimler verildi. Okul Müdürü
Necati Saray
ile okulun 4. Sınıf Öğretmeni Şükran Köse'nin öncülüğünde gerçekleşen trafik eğitiminde, ağacın yaşken eğileceği ve bu yüzden de söz konusu eğitimin çocuk yaşlarda öğrencilere verilmesinin önemine ilişkin vurgular yapıldığı eğlenceli etkinlikte, minikler dans edip şarkılar da söyleyerek trafik eğitimi almış oldu.
Trafik işaretleri ve kurallarının anlatıldığı öğrencilerin yaptıkları resimlerin de sergilendiği etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Necati Saray, trafikte güvenliğin önemi hakkında öğrencilere verdikleri eğitimin her okulda olması gerektiğine işaret etti. Söz
konusu çalışmanın öncesinde, öğrencilerle birlikte "Trafik'te Güvenlik" ismini taşıyan bir afiş yarışması yaptıklarını da hatırlatan Müdür Saray, "Bunun yanı sıra da okulumuzun 4. Sınıf öğrencilerimizle birlikte, okulun bahçesine bir parkur oluşturduk. Trafik kurallarını hepimiz biliyoruz ama bunu günlük hayatta uygulamaya nasıl geçirebiliriz, günlük hayattaki davranışlarımızın arasına nasıl sokabiliriz, bu kuralları güncel hayatımıza nasıl yansıtabiliriz düşünceleriyle bu etkinliği hazırladık. Bu konuda ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik timi de gelip bize destek sağladılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra 'Güvenli Trafik' sloganı hepimizin beynine nakşedilmiş olur" ifadelerini kullandı.