Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi

6 saat önce

Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.


Toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı hedefleyen belediye, devam ettiği çalışmalar doğrultusunda, kısa süre önce hizmete sunulan Sarayatik ve Hilalkent mahalleleri spor yaşam merkezlerinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezini de açtı. Kentin farklı noktalarında açılan spor yaşam merkezlerinde bay ve bayanlara hafta içi her gün uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma olanağı sağlandığı belirtildi. Hafta içi 09.00-15.00 saatleri arasında bayanlara hizmet veren spor merkezlerinin, 17.00-22.00 saatleri arasında ise baylara hizmet verdiği aktarıldı.


Mahallelerine spor yaşam merkezinin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Fevzi Çakmak Mahallesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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