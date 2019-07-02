Son Dakika Haberleri: Fevzi Karakoç "Karya Hayali" // Art Suites Gallery Bodrum'da
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Fevzi Karakoç "Karya Hayali" // Art Suites Gallery Bodrum'da

1 saat önce

Art Suites Gallery Bodrum, Fevzi KARAKOÇ 'un "Karya Hayali" başlıklı kişisel sergisine 6 Temmuz – 7 Eylül tarihleri arasında, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor.

Fevzi Karakoç

"Fevzi Karakoç, dipyüzeyde tanık olduğumuz bu etkin süreçteki figür, var oluş şekli ya da sureti olduğu şeyle değil, konumuyla düzenlemeye girer. Öyle ki, tekrar ve sıralanmış biçimiyle vücuda gelen bu figürler, kendiliğinden yahut kaçınılmaz olarak aldatmaya şartlanmış görünümleriyle, temsil ettikleri şeyin ardına gizlenmişlerdir hep. Bu nedenle figürden hareketle Karakoç'un resmini yorumlama, imkansız olmasa bile büyük ölçüde eksik kalmaya mahkumdur sonuçta.

Varlığını tekrar ve konumuna borçlu olan figür, bunu malzeme estetiğinin sorgulandığı dipyüzey ile güvenceye alıyorsa, düzenlemeyi yönlendiren ilke soyutlama iradesidir artık. Bu bağlamda Karakoç'ta açıkça algılayabildiğimiz figürler sonucu değiştirmez: itici gücünün mutlak soyutlama iradesinden alan resimlerdir bunlar. Dolayısıyla at veya bir başka figüre takılıp kalan kişinin Karakoç'la diyaloğa girme olasılığı son derece sınırlıdır. "

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:35 Kaynak: Bültenler
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