Fevzi Öztürk tekrar gözaltına alındı - Son Dakika

Fevzi Öztürk tekrar gözaltına alındı
13.10.2020 08:32
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk tekrardan gözaltına alındı.
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk tekrardan gözaltına alındı.
Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk, FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alınırken, daha sonra ev hapsi ile tahliye edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün hakkında yeni ve ek deliller tespit edilmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı.
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