Son Dakika Haberleri: Fevzi Tuncay Muğlaspor'da

Fevzi Tuncay Muğlaspor'da

1 saat önce

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen eski kaleci Fevzi Tuncay, altyapısında yetiştiği 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

Fevzi Tuncay Muğlaspor'da, System.String[]
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen eski kaleci Fevzi Tuncay, altyapısında yetiştiği 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da kaleci antrenörü olarak göreve başladı. Muğla doğumlu deneyimli antrenör, uzun yıllar sonra doğduğu şehre hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tuncay, Muğlaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu belirtti. 

Muğlaspor'da yetişmekle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Tuncay, ligin ikinci devresinde takım olarak çok başarılı olacaklarını kaydetti. Bir dönem milli takım kalesini koruyan Fevzi Tuncay, futbolu bıraktıktan sonra Altınordu'da gençlik gelişim kaleci antrenörlüğü, Uşakspor, Tarsus İdmanyurdu ve Diyarbekirspor'da da kaleci antrenörlüğü yaptı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:11 Kaynak: DHA

Muğla, Beşiktaş, Fevzi Tuncay, Spor
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