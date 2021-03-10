Fevziye Cami'inde Miraç Kandili coşkusu - Son Dakika

Fevziye Cami'inde Miraç Kandili coşkusu
10.03.2021 21:31
Kocaeli'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Fevziye Cami'inde bir araya gelerek dua etti.
Kocaeli'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Fevziye Cami'inde bir araya gelerek dua etti.
Miraç Kandili Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan tarihi Fevziye Camiinde coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiği ve buradan göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandilini, tarihi İzmit Fevziye Camii'nde dualar ile kutladı. İzmit Müftüsü Mehmet Reşad Şavlı'nın da katıldığı kandil programa aynı zamanda işaret dili eğitmeni de katıldı. Kandil programı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşti. - KOCAELİ
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