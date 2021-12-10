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Fevziye Mahalle Konağı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi - Son Dakika

Fevziye Mahalle Konağı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi

10.12.2021 14:48
Fevziye Mahalle Konağı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi

İnegöl Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü mahalle konağı yenileme çalışmaları kapsamında Fevziye Mahalle konağı çatısından iç mekanlarına kadar tadilattan geçirildi.

Mahallenin kültürlerinin yaşatıldığı konak, yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

İnegöl'de kırsal mahalleler de şehir merkeziyle birlikte gelişiyor. Kırsal bölgelerde gelişimi şehir merkeziyle aynı orantıda sürdürmeye gayret eden İnegöl Belediyesi, bu kapsamda; yolları parke taşla kaplıyor, altyapı çalışmalarını tamamlıyor, çocuklar için oyun alanları oluşturuyor, arazi yollarını ve meydanları düzenliyor. Kırsal mahallelerin önemli değerlerinden biri de mahalle konakları… Köylerde; muhtarlık odalarını içerisinde barındıran, ortak buluşma ve toplanma alanları olarak kullanılan, gelen misafirlerin kabul edilip ağırlandığı ve aynı zamanda mahallenin kültürünün, örf ve adetlerinin yaşatıldığı mekanlar olan Mahalle Konakları, İnegöl Belediyesi tarafından yenileniyor.

KONAK BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Son olarak Fevziye Mahallesinde bulunan Mahalle Konağı, İnegöl Belediyesi tarafından ciddi bir tadilattan geçirildi. Burada yapılan çalışma ile binanın mevcut eski çatısı komple sökülerek yeniden çatı yapıldı. Belediyeye ait kiracının bulunduğu daire boyandı. Yine bu dairede mutfak, tuvalet, banyo seramikleri ve eskimiş PVC pencere kapılar değiştirildi. Üst kata çıkış merdiveni üzerine metal sundurma yapıldı. Alt katta bulunan Muhtar Odası, tuvalet ve kahvehane sıvanarak boyandı. Kahvehaneye mutfak alt ve üst dolabı yapıldı. Aydınlatma tesisatları ve elektrik tesisatları yenilendi. Bina dış cephesi sıvanarak boyandı.

BAŞKAN TABAN YENİLENEN KONAĞI İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Fevziye Mahallesini ziyaret ederek tadilat çalışması tamamlanan mahalle konağını da yerinde inceledi. Başkan Taban, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dile

Fevziye Mahalle Konağı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi

Muhtarlık, oyunlar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fevziye Mahalle Konağı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi - Son Dakika


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