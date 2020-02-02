Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi.



Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup maça 11'de başladı ve 2. dakikada golünü attı. Feyenoord'un diğer golleri 64. dakikada Jörgensen ve 80. dakikada Sinisterra'dan geldi.



