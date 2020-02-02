Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı) - Son Dakika Spor

Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

6 saat önce

Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi.

Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı), System.String[]

Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi.


Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup maça 11'de başladı ve 2. dakikada golünü attı. Feyenoord'un diğer golleri 64. dakikada Jörgensen ve 80. dakikada Sinisterra'dan geldi.


Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 06:31:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Feyenoord 3-0 Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]