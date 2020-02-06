Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı - Son Dakika
Son Dakika Spor Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı - Son Dakika Spor

Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı

6 saat önce

Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Feyenoord'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;"Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip.

Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı, System.String[]

Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Feyenoord'u kıyaslayan Oğuzhan, şu sözleri kullandı;


"Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta.


"BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMIDIR"


Hiç takım tutmayan insan bile Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip."


Feyenoord, Beşiktaş, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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