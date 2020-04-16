Feyenoord'da kriz! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş'ın Feyenoord'a devre arasında kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği maaş indirimine bağlı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'da mutlu olduğu fakat maaşının sorun olduğu kaydedildi.



Hollanda basınında de Telegraaf'ın haberine göre, Oğuzhan ile Feyenoord henüz maaş indirimi konusunda net bir görüşme yapmadı. Ancak Oğuzhan'ın maaşında indirim yapmadığı sürece yeni sezonda Feyenoord'da forma giyme ihtimalinin çok zor olduğu söylendi.



Feyenoord cephesine göre ise, "Transfer ücreti henüz konuşulmadı. Oğuzhan burada mutlu ve kalmak istiyor. Yeni bir kiralama seçeneği ise henüz belirsiz. Eğer yeniden kiralarsak oyuncu maaşında indirim yapmak zorunda." düşüncesi hakim.



Oğuzhan Özyakup bu sezon Feyenoord formasıyla ligde oynadığı 2 maçta 1 gol atarken, Hollanda Kupası'nda ise yine 2 müsabakada forma giydi. (Futbol Arena)



