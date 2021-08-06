Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar

Hollanda'nın iki dev kulübü Ajax ile Feyenoord arasında gerçekleşen transfer, Feyenoord taraftarlarını öfkeden deliye döndürdü.

SOSYAL MEDYADA AKIM OLDU

Takımın kaptanlığını yapan ve 2016 yılından beri Feyenoord formasını giyen Steven Berghuis, Ajax'a transfer oldu. Bu transferin gerçekleşmesinden sonra oldukça öfkelenen Feyenoord taraftarı sosyal medyada futbolcunun formalarını yaktıkları videoları paylaştılar.