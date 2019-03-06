Son Dakika Haberleri: Feyenoord Yeni Sezon İçin Stam ile Anlaştı

Feyenoord Yeni Sezon İçin Stam ile Anlaştı

1 saat önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine eski milli oyuncu Jaap Stam'ı getirdi.

Feyenoord Yeni Sezon İçin Stam ile Anlaştı, System.String[]
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, teknik direktörlük görevine eski milli oyuncu Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Hollandalı teknik adam Stam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zwolle takımında teknik direktörlük yapan Stam'ın 1 Haziran'da Feyenoord'da teknik direktörlük görevine başlayacağı ifade edildi.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 46 puan toplayan Feyenoord, puan tablosunun 3. basamağında bulunuyor.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 67 maça çıkan Stam, Hollanda'da Ajax, PSV, Willem II, Cambuur, Zwolle, İngiltere'de Manchester United, İtalya'da Lazio ve Milan ekiplerinde oynadı. Stam, teknik direktörlük kariyerinde ise Zwolle'nin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Reading'i çalıştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Futbol, Hollanda, Feyenoord, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile Boşanıyor İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyenoord Yeni Sezon İçin Stam ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]