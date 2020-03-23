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Feyenoordlu futbolcu Orkun Kökçü ve ağabeyi Ozan Kökçü'den koronavirüs mesajı
6 saat önce
özel açıklamalarda bulundu.
özel açıklamalarda bulundu.
ORKUN KÖKÇÜ: LÜTFEN UYARILARI ÖNEMSEYİN VE CİDDİYE ALIN Feyenoord
'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye
koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.
OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM Sabah Futbol
Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise "Bu durumu ciddiye alalım. Koronavirüs
şaka değil. Evde kalalım" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Orkun Kökçü ve Ozan Kökçü'nün açıklamaları
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
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