Feyyaz Uçar, Denizlispor'da
1 saat önce
Denizlispor, Feyyaz Uçar'ı Teknik Direktör Yücel İldiz'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.
Denizlispor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
, Feyyaz Uçar
'ı Teknik Direktör Yücel İldiz
'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Trabzonspor
'dan Rodallega, Sivasspor
'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor
'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'nun ardından bir transfer de teknik ekibe yaptı. Ege
ekibi, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda teknik ekibe Feyyaz Uçar'ı dahil etti. Uçar'ın, İldiz'in birinci yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar'ın yanı sıra ekibe atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getirildi.
Daha önce Malatyaspor
, Bandırmaspor, Mardinspor
, Altay
ve Karşıyaka
'yı çalıştıran Uçar'ın önümüzdeki günlerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi. - DENİZLİ
Feyyaz Uçar, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yardımcısı oldu
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