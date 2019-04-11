Son Dakika Haberleri: Feyyaz Uçar Gönüllü Olarak Altınordu'da

Feyyaz Uçar Gönüllü Olarak Altınordu'da

1 saat önce

TÜRK futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Feyyaz Uçar, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki (ALFA) gençlere gönüllü olarak gol vuruşu teknikleri eğitimi vermeye başladı.

Feyyaz Uçar Gönüllü Olarak Altınordu'da, System.String[]


TÜRK futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Feyyaz Uçar, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki (ALFA) gençlere gönüllü olarak gol vuruşu teknikleri eğitimi vermeye başladı. Haftanın iki günü Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelen Uçar, bir yandan gençlerle deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan gol vuruşu teknikleri, ceza sahasındaki hareketler ve topun yönüne göre pozisyon alma gibi önemli eğitimleri uygulamalı olarak gösteriyor.

"İyi golcü kendini geliştirmeye çalışan sporcudur" vurgusu yapan Uçar, "Futbol her gün gelişiyor. Başarılı olmak için gelişime ayak uydurmak, hatta önüne geçmek gerekiyor. Bunun da tek anahtarı var, bol tekrar yapmak. Ronaldo'yu dünyanın en iyi golcülerinden biri yapan şey tekrar idmanlarıdır. Son vuruş dediğimiz olgu, maçın kazananını belirliyor. Bunun için en doğrusunu yapana dek bıkmadan, usanmadan çalışmak ve aynı kalite standardını yakalamak gerekiyor" dedi.

ALFA'ya AB Dayanışma Takımı ile gelme fırsatı bulduğunu ve etkileyici manzaranın ardından gönüllü olarak işe koyulduğunu da belirten Uçar, "Altınordu bir Türkiye projesi. Bu toprakların çocuklarına güvenen, yabancı oyuncu oynatmayan bir kadrodan Süper Lig gol kralı unvanlı bir oyuncu görmek herkes için müthiş bir motivasyon olur. Geçmişte Serpil Hamdi Tüzün ve Gordon Milne, bizlerin bakış açısını değiştirmişti. Umarım buradaki gençler de herkesin bakış açısını değiştirecek" ifadelerini kullandı. 

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:45 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Futbol, Feyyaz Uçar, Altınordu, Spor
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