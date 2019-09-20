Feyz Hayvancılık'ın aldığı 5 yıllık men cezasının işte sebepleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye 'tarımın başındaki adam' dediği için ceza aldığını iddia eden Feyz Hayvancılık Tarım Gıda San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Sencer Solakoğlu'nun neden ceza aldığı açıklandı.



Sencer Solakoğlu, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye 'tarımın başındaki adam' dediği için ceza aldığını iddia etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim Destekleme Ödemeleri için yapılan saha denetimlerinde Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı ürün bilgileri ile arazide karşılaşılan birinci ve ikinci üretim ürün bilgileri arasında 1.534,7 da farklılık olduğu tespit edilmiştir. 12.06.2019 tarihli Yem Bitkileri Desteklemesi Müracaat Formunda belirtilen ürün deseninin, mevcut ürün deseni ile uyumsuz olduğu, uyumlu olanların da hasadının yapıldığı ve yeni ürün ekilişlerinin de gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. Çiftçiler, ÇKS'ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları arazilerin ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin tamamının beyan edilmesinden ve başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki veya internet üzerinden yapılan başvurularda beyan edilen bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için de karar alınır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin ve toprak analizi laboratuvarlarının bu tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması hususunda karar verilir. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan ödemenin geri alınması hakkında karar alınır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir" denildi.



Tüm yapılan incelemelere ait evrakların Karacabey İlçe Tahkim Komisyonunca gereği yapılmak üzere Karacabey Kaymakamlığına 19.07.2019 tarih ve E.2198131 sayılı yazı ile bildirildiği ifade açıklamada şöyle denildi:



"İlçe Tahkim Komisyonu, Karacabey Kaymakamı Başkanlığında oluşuyor. İlçe Tarım Müdürü, İlçe Tapu Müdürü, İlçe Malmüdürü ve Ziraat Odası Başkanı'ndan oluşan Tahkim Komisyonu, 09.08.2019 tarih ve 4'Nolu ile 27.08.2019 tarih ve 5 Nolu İlçe 'Tahkim Komisyonu Kararları' ile 3850534019 vergi numaralı söz konusu işletmenin 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaması yönünde oy birliği ile karar vermiş ve karar ilgili işletmeye bildirilmiştir. Ayrıca yapılan denetimler, "Yem Bitkileri Desteklemeleri" için tüm üreticilere yönelik olarak mevzuat gereği her yıl uygulanan mutat bir faaliyettir. Kamuoyuna maksatlı ve yanıltıcı açıklamalarda bulunan söz konusu işletme sahibine yönelik özel bir uygulama değildir. Türkiye genelinde 2016'da 420, 2017'de 917, 2018'de bin 328 işletme/üretici, Bursa genelinde ise 2016'da 40, 2017'de 25, 2018'de 114 işletme/üreticiye, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yapılan mutat denetimler sonucunda tüm desteklemelerden 5 yıl süre ile men kararı verilmiş, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diğer taraftan Feyz Hayvancılık Tarım Gıda San. ve Tic A.Ş.'ye İl Müdürlüğümüzce verilen 13.03.2019 tarih ve TR-16-0003 Belge Nolu Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası; Balıkesir İl Müdürlüğünce, bu ilde faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine, AB amaçlı ürünler için çiğ süt temin edeceği hayvancılık işletmeleri arasında bulunan Feyz A.Ş. Çiftliğinden söz konusu işletmeye gelen çiğ sütten numune alınmak suretiyle 3 ay süresince uygulanan denetim programı kapsamında "Koloni Sayısı ve Somatik hücre Sayısı" yönünden AB kriterlerine uygun olmadığı tespitini 05.07.2019 tarihli yazı ile İl Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine, AB'ye Süt Ürünleri İhracatı Genelgesi (2012/18) gereğince askıya alınmıştır. İl Müdürlüğümüzce İşletmenin AB Uygunluk denetimleri devam etmekte olup, süreç sonunda süt numunelerinin analiz verileri dikkate alınarak AB'ye uygunluk sertifikasının iptali veya askıya alma işleminin sona erdirilmesine karar verilecektir. Tüm iş ve işlemler kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde tüm üreticilerimize eşit olarak uygulanmaktadır." - BURSA