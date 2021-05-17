Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap! - Son Dakika

Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!

17.05.2021 12:16
Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!, System.String[]

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki çekişmeli süreç bitmek bilmiyor. Oğlu Kuzey'in velayeti nedeniyle eski eşiyle sık sık polemik yaşayan Aktan'ın yakın arkadaşıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Aktan'ın Kuzey'in bakıcısına ağza alınmayacak küfürler ettiği iddia edildi. Feyza Aktan bu iddialara cevap verdi

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet krizinde sular durulmuyor. Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Feyza Aktan sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

İŞTE FEYZA AKTAN'IN AÇIKLAMALARI

"Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum."

Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in davaları sürerken ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"EVDE KUZEY İLE AÇ KALIYORDUK"

Naz isimli bakıcı, şunları söyledi: "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu.

'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"

Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu.

Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim."

Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!
Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!
Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!
Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap!

Sosyal Medya, Özcan Deniz, Feyza Aktan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Feyza Aktan'dan o iddialara sert cevap! - Son Dakika Magazin


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