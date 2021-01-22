Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm"

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

"Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan'ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018'de Deniz'in, Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı'yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan'ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan'ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' diyerek oradan ayrıldı."

POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM

Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyza Aktan'la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerinde baskı kurdu. Çocuğunu ve ailesini düşünen Feyza Aktan, bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Aktan, Almanya'da tatildeyken Deniz bir kadınla mesajlaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Dilekçede, Deniz'in yine şiddet uyguladığı, "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit edildiği ifadelerine yer verildi. Aktan, darp raporu alıp boşanmak istedi.

AĞABEYİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Feyza Aktan, savcılığa sunulan dilekçede, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de evini bastığını iddia etti: "Ercan Deniz, 'Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm' diye tehdit etti. Tehditlere dayanamayan Aktan, darp raporunu Deniz'e verdi ve telefonundaki darp fotoğraflarını sildi. Boşanmanın ardından Deniz, 'Çocuğun velayetini babasına veriyorum' şeklinde protokolde değişiklik yapılması konusunda sözleşme imzalaması için ölümle tehdit etti. Aktan'ın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

1 ay tedbir kararı

Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etti. Mahkeme, ikilinin 1 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar verdi. 1 aylık tedbir süresinin dolmasının ardından Aktan yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme 1 ay daha tedbir kararı verdi.

İDDİALAR ASILSIZ

İddiaların asılsız olduğunu belirten Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, karara itiraz etti. Dilekçede, "Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a yönelik hiçbir şiddet, hakaret ve tehdit eylemi olmamıştır. Şiddete dair bir delil de sunmamıştır" denildi.