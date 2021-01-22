Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" - Son Dakika

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm"

22.01.2021 07:36
Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme...

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

"Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan'ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018'de Deniz'in, Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı'yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan'ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan'ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' diyerek oradan ayrıldı."

POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM

Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyza Aktan'la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerinde baskı kurdu. Çocuğunu ve ailesini düşünen Feyza Aktan, bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Aktan, Almanya'da tatildeyken Deniz bir kadınla mesajlaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Dilekçede, Deniz'in yine şiddet uyguladığı, "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit edildiği ifadelerine yer verildi. Aktan, darp raporu alıp boşanmak istedi.

AĞABEYİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Feyza Aktan, savcılığa sunulan dilekçede, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de evini bastığını iddia etti: "Ercan Deniz, 'Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm' diye tehdit etti. Tehditlere dayanamayan Aktan, darp raporunu Deniz'e verdi ve telefonundaki darp fotoğraflarını sildi. Boşanmanın ardından Deniz, 'Çocuğun velayetini babasına veriyorum' şeklinde protokolde değişiklik yapılması konusunda sözleşme imzalaması için ölümle tehdit etti. Aktan'ın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

1 ay tedbir kararı

Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etti. Mahkeme, ikilinin 1 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar verdi. 1 aylık tedbir süresinin dolmasının ardından Aktan yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme 1 ay daha tedbir kararı verdi.

İDDİALAR ASILSIZ

İddiaların asılsız olduğunu belirten Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, karara itiraz etti. Dilekçede, "Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a yönelik hiçbir şiddet, hakaret ve tehdit eylemi olmamıştır. Şiddete dair bir delil de sunmamıştır" denildi.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm

Özcan Deniz, Feyza Aktan, Hakaret, konut, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Türk bilim insanları tespit etti: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanları tespit etti: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor         
07:28
Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yenilerek elendi Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yenilerek elendi         
00:09
Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 08:20:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei