Üye Girişi
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi

15.02.2022 13:29

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aktan'ın annesi tanık olarak dinlendi.

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aktan'ın annesi tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"ŞİDDETLİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM, SANKİ EŞYALAR TEKMELENİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın annesi Fatma Aktan, "Ben Sarıyer ve Almanya'da bahsedilen yaralama iddiasında orada değildim. Muğla'daki eylemde oradaydım. O tarihlerde ben, sanık Özcan Deniz ve müşteki Feyza Aktan, çocuklarıyla birlikte tatil için Göcek'teydik. Özcan bey hep bir gergin, sinirli ve asabiydi. Arkadaşlarının yanındayken gülüyordu ama onlar gidince yine aynıydı. Müşteki ile sanık arasında bir tartışma gerçekleşmiş ve İstanbul'a dönme kararı almışlardı. Ben bavullarımı araca koymak için aşağı inmiştim, aracın orada biraz oyalanıyordum. Daha sonra şiddetli bir gürültü duydum, sanki eşyalar tekmeleniyordu. Eve doğru gittim, evin içinde kızımın yanına doğru giderken sanık da kucağında torunum ile dışarı çıkıyordu" dedi.

"FEYZA'NIN SAÇI BAŞI DAĞILMIŞ HALDEYDİ"

Tanıklığına devam eden Fatma Aktan, "Daha sonra yukarı çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra konuşup Feyza'yı ikna ettik. Feyza banyodan çıktığında ağlıyordu. Kendisiyle konuştuğumda bana Özcan'ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim, Feyza'dan duydum. Feyza'nın saçı başı dağılmış haldeydi ve yüzünde darp izleri vardı" diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ YAŞANAN TARTIŞMA FEYZA VE ANNESİ ARASINDAYDI"

Duruşmada Özcan Deniz'in tanığı olarak dinlenen arkadaşı Neptün Altun ise "Ben de Sarıyer ve Almanya'da bahsedilen yaralama iddiasında orada değildim. Göcek'te beraber tatil yapıyorduk. Olay günü yaşanan tartışma, Feyza ve annesi arasındaydı. Sanık ile müşteki arasında herhangi bir tartışma gerçekleşmedi. Sanığın, müştekiyi darp ettiğini görmedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

(Sema Demir - İrem Demir/ İHA)

Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi

YORUMLAR
500

Feyza Aktan, Özcan Deniz, İstanbul, Almanya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:49 Galatasaray'ın sözleşmesini feshetti! O da ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açtı
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:28 Husumetlisiyle barışmak istedi, kafede buluştu, kurşun yağmuruna tutuldu
12:38 İsveç'te çocukları elinden alınan Suriyeli babanın son çaresi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana sadece o yardım edebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement