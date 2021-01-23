Feyza Aktan'ın şiddet iddiası gündeme oturmuştu! Özcan Deniz'den açıklama: Oğlumu almaya çalışıyor - Son Dakika

Feyza Aktan'ın şiddet iddiası gündeme oturmuştu! Özcan Deniz'den açıklama: Oğlumu almaya çalışıyor

23.01.2021 08:54
Feyza Aktan'ın şiddet iddiası gündeme oturmuştu! Özcan Deniz'den açıklama: Oğlumu almaya çalışıyor, System.String[]

ESKİ eşi Feyza Aktan'ın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz, konu hakkında açıklama yaptı: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış,...

ESKİ eşi Feyza Aktan'ın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz, konu hakkında açıklama yaptı: "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu."

ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM

Özcan Deniz, açıklamasının devamında "çocuğunu korumak amacıyla sustuğunu" söyledi: "Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim."

Feyza Aktan'ın şiddet iddiası gündeme oturmuştu! Özcan Deniz'den açıklama: Oğlumu almaya çalışıyor

Feyza Aktan, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Feyza Aktan'ın şiddet iddiası gündeme oturmuştu! Özcan Deniz'den açıklama: Oğlumu almaya çalışıyor - Son Dakika Magazin


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