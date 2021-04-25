Feyza Aktan Kuzey'in bakıcısını darp iddialarına yanıt verdi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan, kozlarını mahkemede paylaşıyor. Deniz, ayda dört kez görebildiği oğlu Kuzey'in velayeti için mahkemeye başvurdu.29 yaşındaki Aktan ise tıpkı beraber oynadıkları 'Senkron' dizisindeki gibi eski eşi Özcan Deniz'in kendisine defalarca şiddet uyguladığını öne sürdü. Tüm bu süreç devam ederken çiftin oğlu Kuzey'in bakıcılığını yapan Özbek asıllı Gülnaz'ın dizleri morarmış görüntüleri ortaya çıktı. 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz, bunu kendisine Feyza Aktan'ın yaptığını söyledi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Feyza Aktan ise Posta'ya konuştu. Aktan, "Beni şikayet edip kanunen hakkını arayacağı merciler var. Onu bu hale ben getirmedim" dedi.

Aktan, sözlerine, "Gülnaz iki sene benimle çalıştı. 7 ay önce işine son verdim. Benim işine son verdiğim gün Özcan'ın yanında işe başladı. Yedi ay sonra böyle bir fotoğrafın çıkmasına şaşırdım. Olayla alakam yok. Asla kaba kuvvet kullanmam. Bu tarz haberlerle gündeme geldiğim için çok üzülüyorum" diye devam etti. Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.