Feyza Altun, Engin-Dilan Polat davasında hakkında konuştu: İlk duruşmada tutuksuz yargılanabilirler

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Feyza Altun, haftalardır süreçlerini yakından takip ettiği Engin- Dilan Polat hakkında konuştu. Soruşturmanın genişleyeceğini söyleyen Altun, "İddianame hazırlanıp hakim karşısına çıkana kadar tutuklu kalacaklarını, ilk duruşmada da tutuksuz yargılanabileceklerini düşünüyorum" dedi.

"DİLAN POLAT İŞİN BURAYA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haftalar önce çiftin sürecine dahil olan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Feyza Altun, Dilan Polat'ın Instagram'da birkaç fenomene hava atmak için paylaşımlar yaptığını söyleyerek "Dilan bu işin nereye gideceğini düşünmedi. Benim için bu hikaye ürpertici bir hikaye oldu. Bence bir sürü insan için de öyle oldu. Her şey 40 gün içerisinde oldu ve herkes dönüp bir kendisine baktı. Herkes bu korkuyu yaşıyor bence" dedi.

"İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİRLER, ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALMAYACAKLAR"

Polat ailesinin davasıyla ilgili konuşan Altun, "Bu soruşturmanın genişleyeceğini düşünüyorum çünkü iddialar ciddi. İddianame yazılıp ilk hakim önüne çıkana kadar tutuklu kalacaklarını düşünüyorum. Belki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verilebilir. İddianamedeki suçları görmek gerekiyor. Kara paraya öncül suç gerekir. Kara para bir suç geliridir. Suç geliri kara paradır ve parayı sisteme sokarak aklarsınız. Kara para uyuşturucu, silah kaçakçılığı, mail order, yasa dışı bahis, kalpazanlık ve benzeri işlerden gelir. Bunların hangisi var, yapmışlar mı onlara bakmak lazım. Savcılık da bunu araştıracak. Eğer yoksa vergi usul kanununa muhalefet... Oradan da ceza alırlarsa alacaklar ceza mahsup edilir. Bu insanlar ömür boyu hapiste kalmayacak. Herkes bir yerde hayatına devam edecek. Onlar da eskisi gibi hayatlarımızda olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"'LİSTENİN BAŞINDASIN' DİYEREK TEHDİTLER ALIYORUM"

Engin ve Dilan Polat hakkındaki paylaşımlarından dolayı tehdit mesajları aldığını söyleyen Altun, "Beni tedirgin eden durumlar oluyor. Aldığım tehditler az buz değil. Bana en son 'listenin başındasın. Sesini kesmezsen, kesmesini biliriz' dediler. Benim amacım bu değildi. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Kimseye haksız yere kafayı takmam. İşler benim kontrolümden çıktı. Daha fazla bu olayın içinde olmak istemiyorum. Korkmuyorum, korksam o zaman bırakırdım. Hatta bir kaç isme beni vurmazlar diye de sordum" şeklinde konuştu.

"DAVANIN ARKASINDA SİYASETÇİLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Davanın arkasında siyasetçilerin olabileceğini ileri süren Feyza Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Sulh ve Ceza'nın tutuklama kararında etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişi var. Onun kim olduğunu bilmiyorum. O kişinin anlattıklarından dolayı tutuklandılar. Dosyanın içeriğinden tam fikrim yok. Dosyaya bakma hakkımız da yok. Bu işin arkasında siyasetçilerin olduğunu düşünüyorum ama kim var bilmiyorum. Bu da sürekli 'bize bir şey olmaz' dedikleri için aklıma geliyor. Hiç korkmuyorlar çok güvendikleri bir şey var dedirtiyor."

ENGİN VE DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 ŞİRKET İÇİN KAYYUM ATANDI

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını talep edildi. Söz konusu talep İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.