Feyza Çıpa'dan ihanet sorusuna imalı yanıt
13.01.2021 08:29
Çıpa, Kutsi'nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili "Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum" dedi.
Çıpa, Kutsi'nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili "Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum" dedi.
Oyuncu, "Kutsi sizinle birlikteyken mi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başladı" sorusuna ise "Yorum yapmak istemiyorum. Zaten bitti, gitti" diyerek ihanet iddialarını güçlendirdi. Kalbinin boş olduğunu belirten Çıpa, "Aşka her zaman açığım" diyerek evinin yolunu tuttu.
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