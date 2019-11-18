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Feyza Üstüntaş, Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılacak
6 saat önce
Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü sporcusu Feyza Üstüntaş, Ümit Gençler 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda kategorisinde 3. olarak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü sporcusu Feyza Üstüntaş, Ümit Gençler 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda kategorisinde 3. olarak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır'da Ümit Gençler 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Lüleburgaz'ı temsilen Şamiloğlu Karate Spor Kulübü katıldı.
Şamiloğlu Spor Kulübü sporcusu Feyza Üstüntaş 61 kilo kategorisinde 3. olarak bir ay sonra düzenlenecek Avrupa Şampiyonası seçmesine katılmaya hak kazandı. - KIRKLARELİ
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