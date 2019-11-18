Son Dakika Haberleri: Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
Son Dakika Ekonomi Feyzi: 'Bu yıl fındıkta patron TMO' - Son Dakika Ekonomi

Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"

6 saat önce

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, "2019 yılı fındık rekoltesinde ihracatçılar yanıldılar.

Feyzi:

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, "2019 yılı fındık rekoltesinde ihracatçılar yanıldılar. Bu yıl fındıkta patron TMO'dur" dedi.


Ali Feyzi yaptığı açıklamada, "2019 yılı fındık rekoltesinde ihracatçılar en az 100 bin ton yanıldılar. Yurt dışına giden ihracatta tarihi bir fındık artışı var, 100 bin de oradan açık var. 200 bin ton hesapta olmayan ürün lazım. Yani bu yıl fındıkta patron Toprak Mahsulleri Ofisi'dir (TMO). Bu anlamda fiyat olarak istediği rakamlara alım ve satım yapabilir. 25 TL, 30 TL dese fiyatı kendi değerlendirebilir. TMO elindeki ürünün kıymetini bilmeli, 2020 Nisan ayından sonrada, parça parça satmalıdır" diye konuştu. - ORDU

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı
Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Beyazıt Öztürk'ten kendisine "Dünkü çocuksun" diyen Acun Ilıcalı'ya cevap: Benimle röportaj yaptığın günleri unuttun NASA açıkladı! 6 Mayıs 2022'de Dünya'ya çarpacak gök taşı milyonları öldürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyzi: "Bu yıl fındıkta patron TMO"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]