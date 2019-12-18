Feyzioğlu, arabuluculukta kotanın kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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Feyzioğlu, arabuluculukta kotanın kaldırılmasını istedi

6 saat önce

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'na 'Arabuluculuk Sınavı' hakkında yazdığı yazıda, kotanın kaldırılmasını istedi.

Feyzioğlu, arabuluculukta kotanın kaldırılmasını istedi, System.String[]

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı'na 'Arabuluculuk Sınavı' hakkında yazdığı yazıda, kotanın kaldırılmasını istedi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Feyzioğlu, 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Arabuluculuk Sınavı hakkında Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Yazıda, sınava 28 bin 903 arabulucu adayının girdiğini belirten Feyzioğlu, 6 bin 271 kişinin 91 ve üzerinde puan alarak sınavı kazandığını hatırlattı. Feyzioğlu, sınava giren ve yönetmelikteki asgari başarı puanı olarak belirlenen 70 ila 90 arasında puan almış binlerce adayın başarısız sayıldığını kaydettiği yazısında, şu ifadelere yer verdi:  "Son açılan sınava girmiş ve 70 asgari puanı aldığı halde kota sebebiyle arabulucu olmaya hak kazanamamış meslektaşlarımızdan başkanlığımıza, resmi ve gayri resmi kanallardan binlerce mağduriyet içeren mesaj ve başvuru ulaşmıştır. Bu başvuruların ortak noktası, kotanın kanunda yer alan bir sınırlama olmadığı ve mevzuatta yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler uyarınca arabulucuya başvuru sayılarının katlanarak artacağı gerçeği karşısında, kotanın kamu yararına aykırı olduğudur. Bize göre de asgari başarı puanını alan her adayın arabuluculuk siciline kayıt yaptırma hakkına sahip kılınması, hakkaniyete, ihtiyaca ve dolayısıyla kamu yararına daha uygun olacaktır. Bu çerçevede örneğin sınavda 90 puan almış fakat kota sebebiyle başarısız sayılmış çok tecrübeli bir avukatın, sınavda 91 puan almış mesleki kıdemi ve tecrübesi daha az olan bir avukata göre arabuluculuk faaliyetinde daha az başarılı olacağı peşinen kabul edilemez. Bu örnekte 91 puan almış meslektaşımız da 90 puan almış diğer meslektaşımız da arabuluculuk faaliyetinde çok başarılı olabilir. Bize göre, arabuluculuk eğitimini almış ve kanundaki diğer şartları taşıyan tüm avukatlara sınav şartı olmaksızın ve bir kotaya tabi tutulmaksızın arabuluculuk yapma hakkı tanınmalıdır. Böyle bir düzenleme, hakkaniyete ve kamu yararına aykırılık yönünde sayısı binleri geçen tüm şikayetleri ortadan kaldıracaktır."


Adalet Bakanlığı, Metin Feyzioğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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