Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur - Son Dakika

Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur

6 saat önce

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur.

Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur, System.String[]

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Barosu'nca düzenlenen Meslek Eğitimi Semineri ve meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlara plaket takdimi için Tokat'ta geldi. Otelde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın son bölümünde katılan Feyzioğlu, "Yargı reformu kapsamında müdafi bulundurma zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği duruşmada da yine avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda; yıldaki artabilir, vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da 180 bin çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve istihdam yaratmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu; vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" diye konuştu.


Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor
Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 00:31:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]