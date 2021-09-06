FEYZİOĞLU: AVUKATLARIN YÜZDE 60'I ASGARİ ÜCRET KAZANMIYOR - Son Dakika

AĞRI'da avukatlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de avukatların yüzde 60'ının yıllık ortalama asgari ücret kazanmadığını belirterek, "CMK ve da adli yardımda göreve koşan avukatın emeği alın terinin karşılığını alabilmesi lazım. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine. Bugün artan sayımız nedeniyle avukatlar çok zor durumda" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Programına Ağrı Adliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile görüştükten sonra avukatlarla bir araya geldi. Ağrı Barosu avukatlarının sorunlarını dinleyen Feyzioğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Türkiye Barolar Birliği olarak önceliklerinin avukat meslektaşlarının dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmek olduğunu belirten Feyzioğlu, "Meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunlarını çözümler üretmek. Bu sorunları sahadan öğreniyoruz. Sorunu kimden öğrenirsiniz? Yaşayanlardan öğrenebilirsiniz. Sorunu kitaptan öğrenmeniz ya da aracıyla bir şekilde öğrenmeniz sağlıklı değil. Doğrudan yaşayandan öğreneceksiniz. Bunun için baro ve şehir ziyaretlerine önem veriyorum. Bugün Ağrı Barosu'nda meslektaşlarımızla buluştum. Pandemide seyahatlerimizi azaltmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı adım adım yürürlüğe konan, çok somut adımlar içeren, mademler içeren plan. Onların içinde bir yerde şunun yazılmasını sağladık; insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın insan hakkı var. avukat insan hakkını korusun diyoruz, o avukatın da bir insan hakkı var. CMK'da, adli yardımda göreve koşan avukatın emeği, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım. Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine. Artan sayımız nedeniyle avukatlar çok zor durumda. 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında. Bunlar hepimizin evlatları, cocukları, kardeşleri ve onların sorunlarını çözmezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak avukatı sahipsiz bırakırsınız. Sonunda vatandaş bundan zarar görür. Bunu çözmemiz lazım. Adli yıl açılışında da dile getirdim; CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretten KDV yükünü kaldırmamamız lazım. Çünkü bu hizmet doğrudan doğruya vatandaşın menafatine bir iş olacak. Bir ikincisi avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir. İcra mahallerinde, haciz mahallerinrde zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Kanunda herşeyi hazırladık, taslağımız hazır. Yetkililerle çalıştık, bu yasama döneminde bunun kanunlaşmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

HSK'NIN YAPISI ÜZERİNDE SOMUT ÖNERİLERİMİZ OLACAK

Anayasa değişikliği konusunda da görüşlerini dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Biz kuşkusuz kapsamlı Anaya değişikliği diyorum buna. Kapsamla Anayasa değişikliği, önerisine, projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi yargının güvenilirlliğinin artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. Adli yıl açılışında da dile getirdim. HSK'nın yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak. Yargı üzerine toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım. Bu amaçla önerimiz hazır, savunmanın güçlendirilmesi için, baroların etkinliğinin artırılması için önerilerimiz hazır. Biz yapıcı bir şekilde devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali Osman Varol'u da ziyaret ettikten sonra Ağrı Barosu sosyal tesis inşaatını gezerek Başkan Mehmet Salih Aydın'dan bilgi aldı.