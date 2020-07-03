Feyzioğlu: "Böyle bir diyalog imkanının, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru... - Son Dakika

Feyzioğlu: "Böyle bir diyalog imkanının, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanlarına seslenerek, "Hala çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün komisyona davet...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanlarına seslenerek, "Hala çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün komisyona davet edildiniz, gitmediniz. Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun." dedi.

Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti

Metin Feyzioğlu, Birlik Merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Avukatlık Kanunu'na ilişkin değişiklikleri değenlendirdi.

Değişikliklerin ana konusunun, "çoklu baro" düzenlemesi olduğunu belirten Feyzioğlu, "TBB olarak ve 80 baro olarak bu kısma kesinlikle karşıyız. Sebeplerini de anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Diğer değişikliğin, temsilde adalet gerekçesiyle yapılmak istenen baroların delege sayılarının düzenlenmesine ilişkin olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, "Bunu TBB Başkanı olarak destekliyorum çünkü şu an 65 baromuzun delegesi yan yana geldiğinde ancak bir İstanbul delegasyonuna eşit olabiliyor. Dolayısıyla TBB'nin sisteminde şu an Anadolu yok sayılmaktadır. Temsilde adalet sorunu var." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Feyzioğlu, 48 bin kişilik İstanbul Barosunda seçime 24 bin avukatın geldiğini, kalan yarısının seçim faaliyetine katılmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, baroda büyük kitlelerin barolarından kopmasına, barolarımızın da meslek odaklı çalışma yöneltmesine katkı sağlamıyor. İnsanlar barolarından uzaklaşıyor, barolar da meslek odaklı olmaktan uzaklaşıyor. Bunun çözümü olarak ortaya konan çoklu baronun ise çözüm getireceği kanaatinde değiliz. Tam aksine yargının savunma ayağında parçalanma yaratacağı için savunmanın iddia karşısında güçsüz hale gelmesine, dolayısıyla vatandaşın savunma hakkının da ihlal edilmesine ya da zayıflamasına yol açar diye kaygılanıyoruz."

Mevcut düzenlemede 5 bin sayısını aşan barolarda bunun yapılabileceğinin belirtildiğini, konunun bugün Ankara, İstanbul ve İzmir barolarını ilgilendirdiğini ifade eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Sadece üç baroyu ilgilendiriyor ama tüm barolar ve TBB olarak ilkesel bir duruş göstererek buna karşıyız. Şimdi tam da burada işte diyalog akla geliyor. Bu diyaloğun içine TBB olarak girdik, Anadolu baroları olarak girdik.

Buradan sesleniyorum, hala çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün komisyona davet edildiniz, gitmediniz. Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun. Biz TBB olarak komisyondayız. Pandemi şartlarında Meclis kurumlardan bir temsilci alıyor. Biz temsilcimizi gönderdik ancak sayın başkanlarımızın Meclise gelmeleri üzerine komisyonla temasa geçtim. Üç başkanımızın gelip 10'ar dakika konuşma yapması istendi. 'Üç başkanı da siz belirleyin.' dedik. Ankara, İstanbul, İzmir Barosunun başkanının konuşması lazım ancak kapıda bekleyen 20 ya da 25 baro başkanımız var, değerli dostlarımız, 'Ya hep birlikte gireriz ya da girmeyiz.' dediler. Böyle bir diyalog imkanının, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Biz avukatız."

"Üç sayın başkanımız neredeler, niye Mecliste dertlerini anlatmak istemiyorlar?"

Ortada somutlaşmış bir teklif yokken baro başkanlarına çağrı yaptıklarını söyleyen Feyzioğlu, "Adalet Bakanı ile dört saat görüşme yaptık. Ankara Barosu, İstanbul Barosu gelmedi." dedi.

Süreçte yaptıkları diğer görüşmelere de İstanbul, Ankara, İzmir baro başkanlarının katılmadığını ifade eden Feyzioğlu, "O zaman üç sayın başkanımız neredeler, niye Mecliste dertlerini anlatmak istemiyorlar? Diyalog kurmadan, iletişim kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi meslek davamızı kazanabilelim. Şiddetsiz yürüyüş, gösteri yapmak temel bir haktır ama bu temel hakkın hedefi nedir, amacı nedir? Kanun yapma gücünü elinde tutan Meclisi ikna etmek. Önce Meclise gidersin, derdini anlatırsın, seni Meclis dinlemek istemez, ya da dinler gibi yapar duymak istemez, ondan sonra dersin ki 'Halka da anlatayım.' Bunları yapmadan neden sadece ve sadece 'Ben karşıyım.' diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Başkan Feyzioğlu, geçen sene yargı reformunun anlatıldığı toplantı için Cumhurbaşkanlığına davet edilmelerine rağmen Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının katılmadığını belirterek, "(Niçin Külliye'de yapılıyor?) dediler. Nerede yapılacaktı? En azından hesap sorabilmek adına orada olsanıza." dedi.

"Sonunda Türkiye'de radikaller kazanıyor"

Çoklu baro düzenlemesine neden karşı olduklarını anlatmak için "Gelin Cumhurbaşkanına gidelim." dediklerini ancak bu teklife Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanlarının cevap vermediğini söyleyen Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına gidelim' dersiniz, 'Hayır', 'TBMM'de grup başkanvekilleriyle görüşelim' dersiniz, 'Hayır', Cumhurbaşkanı sizi davet eder, 'Hayır'.

Gelmediler. Şimdi de diyorlar ki 'Görüşmüyorlar'. Yok böyle bir şey. Diyaloğa bu tarafı kapatırsanız o taraf da kapatıyor. Sonunda Türkiye'de radikaller kazanıyor. Türkiye kaos, kavga istemiyor. Türkiye çözüm istiyor. Çözümün gelin hep birlikte ortağı olalım. Bugün konuşacağım desinler, ben sağlamaya gayret etmeye söz veriyorum. İnat etmeyin, girin komisyona, derdinizi anlatın."

"Çoklu baronun FETÖ projesi olduğuna" ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Feyzioğlu, çoklu baro ile ilgili 2008-2009'da Fatih Üniversitesinin raporunda bir çalışmanın yer aldığını, o dönemde bazı başka çalışmalar da yapıldığını belirterek, "Oradaki hali bir FETÖ projesi ama bugün önerilen çoklu baro sisteminin onunla ilgisi yok." diye konuştu.

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feyzioğlu: 'Böyle bir diyalog imkanının, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru... - Son Dakika

Son Dakika

10:25 Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
12:45
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
12:29
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
12:26
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
12:06
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 41 kişi yaralandı
11:36
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
11:19
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
11:19
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
10:53
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
10:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 13:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Feyzioğlu: "Böyle bir diyalog imkanının, böyle bir dert anlatma imkanının reddedilmesini doğru... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]