Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"
Son Dakika Güncel Haber

Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"

1 saat önce

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.

Feyzioğlu:

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.


"Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi" Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda temsilcisi katıldı. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


Sempozyumda açılış konuşması yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu gün şu sözleri hepimiz herhalde yürekten tekrarlamalıyız, 'Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez.' Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler var mıdır? vardır. Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler mi? Asla başaramayacaklardır. Bu gün 21.yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bu gün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas'ta bir söz verdik, ya istiklal ya ölüm dedik. Benimde ya istiklal ya ölüm dedikten sonra bir tek sözüm var, Mustafa Kemal Atatürk'ün anladığı anlamıyla 'Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu. - SİVAS

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]