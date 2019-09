Feyzioğlu: çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olur

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Ardahan Barosu'nda yapılan ilk genel kurulda konuştu. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye 'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirten Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız" dedi.Ardahan'da yeni kurulan baro için avukatlar olağan genel kurula gitti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen Avukat Osman Nuri Yıldız ile Avukat Murat Yolcu başkanlık için aday oldu. Ardahan Barosu'nun ilk genel kuruluna Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir , Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, komşu illerin Baro başkanları ve avukatlar katıldı.Genel kurulda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği olarak biz tüm barolarımızı sardık sarmaladık, kucakladık. Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal yardım fonunda haftada avukatlarımız için harcadığımız yardım miktarı tam 1 milyon Türk Lirasıdır. Bir kuruş devletimizden kaynak almadan tamamen avukatlarımızın kendi ürettiği kaynaktır. Her kuruşu meslektaşlarımızın hizmetine ve emrine gitmektedir bu kaynağın. Sağlık yardımı yapıyoruz, meslektaşlarımız 160 hastanede, 6 yıldır 60'a yakın ilde yatarak bir imza atıp tedavilerini görmektedir. Bunu büyüklerimizin bize kazandırdığı pul sistemi ile yapmaktayız. Bizim katkımız puldan gelen paranın faizden faiz kazanması yerine meslektaşın cebine gitmesini sağlamak olmuştur. Şükür olsun alnımız açıktır, meslektaşlarımızın hizmetine tüm kaynaklarımız sunulmuştur" diye konuştu.Baroların günlük siyasete alet edilmemesini isteyen Feyzioğlu, konuşmasında yargı reformuna da yer verdi. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini Adalet Bakanlığı 'nın çatısı altında hazırladıklarını hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:"Son 25 yılı bilerek ve aktif gelişmelerin içinde gerek öğretim üyesi gerek fakülte dekanı, gerek baro başkanı, gerek birlik başkanı olarak aktif her gelişmenin içinde bulunan bir meslektaşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bu kadar çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan bir başka reform ben yaşamadım. Bundan sonra mesele hayata geçirme meselesidir. Hayata geçmez derseniz geçmemesine katkıda bulunursunuz. En yüksek irade tarafından ifade edilen milletin önünde söz verilen, taahhüt edilen bir belgenin hayata geçirilmesi için çaba harcarsanız ve her vesile ile bu taahhüdü hatırlatırsanız ve takip ederseniz bunun hayata geçmesini ve meslektaşınıza ve vatandaşa faydalı hale gelmesini hukuk devletinin gökyüzündeki parlak bir yıldız olmaktan çıkıp vatandaşın elindeki bir nimet olmasını sağlayabilirsiniz."'DEVLETİN KAPISI BİZİM KAPIMIZDIR'Artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa, talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız. Herkes şu anda bu millete hizmet etmek için farklı görüşte de olsa seferber olduysa artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerekir" dedi.Avukatların adaletin ve hukuk devletinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Masatlı ise; "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile Türkiye'de yeni bir yönetim sistemi tesis edildi. Bununla beraber sayın Cumhurbaşkanımızın da yargı ile ilgili birtakım politikaları vardı. Bunun içinde yeni yargı strateji belgesi de önemli yer tutmakta ve Adalet Bakanlığımızın da koordinasyonunda şu anda tüm paydaşlar, yani başta Barolar Birliği olmak üzere, bilim insanları olmak üzere ve yargı içinde etkisi ve katkısı olan bütün kesimlerin dahili ile bir belge hazırlandı. Ümit ediyoruz bu da en kısa sürede gerçekleşecektir ve buna bütün paydaşlar yeteri kadar katkı sağlayacaktır" dedi.?Konuşmalardan sonra 43 üye avukat ilk başkanı belirlemek için sandık başına gitti.

- Ardahan