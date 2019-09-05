Feyzioğlu genç avukatlarla buluştu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzurum'da düzenlenen söyleşide genç avukatlar ile bir araya geldi.

Çeşitli açılışlar ile programlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Feyzioğlu, Erzurum Barosu salonundaki organizasyonda yaklaşık 50 stajyer avukatla söyleşi yaptı.

Feyzioğlu, program öncesi stajyerliği sona eren ve cübbe giyen genç avukatlara belgelerini vererek, mesleklerinde başarılar diledi.

Basına kapalı gerçekleşen söyleşide stajyer avukatların sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, kendilerine tavsiyeler ve değerlendirmelerde bulundu.