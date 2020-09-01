Feyzioğlu: "İstanbul Tahkim Merkezinin yönetimine talibiz" - Son Dakika

Feyzioğlu: "İstanbul Tahkim Merkezinin yönetimine talibiz"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ilk yargı paketiyle belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü hatırlatarak, önerilerinin, geri kalan hizmet kalemlerinde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesi olduğunu bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ilk yargı paketiyle belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü hatırlatarak, önerilerinin, geri kalan hizmet kalemlerinde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesi olduğunu bildirdi.

Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaşanan zorluklar karşısında milletçe ve devletçe dimdik durulduğunu belirtti.

Çok çalışmanın ve kararlı duruşun sonucu olan müjdelerle sevinildiğini vurgulayan Feyzioğlu, Türkiye'nin dünyanın sayılı arama ve sondaj filolarına sahip olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de sürdürdürülen doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri başarıya ulaştıkça, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin dozajının da giderek artacağına dikkati çeken Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Emperyal kuklacıların darbe girişimi Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır. Yüzyıl önce Yunanistan eliyle milletimize acımasızca dayatılmak istenilen Sevr Antlaşması, bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir. Türk milleti, bir milli şahlanışla Sevr'i yırtıp, tarihin çöplüğüne atmıştır. Bu destansı şahlanış, sömürgecilerin ezdiği tüm milletlere emsal olmuş, nicelerinin de bağımsızlık ateşini yakmıştır. Bugün hala Sevr'in hayalini kuranlara vereceğimiz cevap, başaramayacaksınız."

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviki ve desteğiyle gerçekleştirilen Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konulu uluslararası toplantılarda haklılığın tüm dünyaya en etkili şekilde anlatıldığını aktardı.

Adil yargılanma hakkını ve bu hakkın temelinde yer alan bağımsız ve etkili savunmanın göz bebeği gibi korunması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, hukuk devleti alanında da en ileride olmanın zorunluluğuna dikkati çekti.

Hukuk devletinin ve özelde savunma hakkının geliştirilmesi ve korunması yolunda geçen yıl önemli adımlar atıldığını bildiren Feyzioğlu, bunların da Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarla TBB arasındaki kurulan iletişim sayesinde gerçekleştirildiğine değindi.

"Güvence artırıldı"

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk yargı paketiyle, düşünce özgürlüğüyle ilgili her suç tipinin ceza süresine bakılmaksızın bir kez de temyiz denetimine açılmasının sağlandığını dile getirdi.

Avukatların tüm görev suçları açısından Yargıtay denetiminin yolunun da açıldığını hatırlatan Feyzioğlu, böylece yargının kurucu unsuru olan avukatların güvencesinin artırıldığına işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını aktaran Feyzioğlu, bu dönemde devletin sorunları çözmekteki pratik yaklaşımını yaşayarak öğrendiklerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin her kademesindeki yetkililere ulaşarak sorunların çözülmesini sağladıklarına dikkati çekti.

Feyzioğlu, "İlk yargı reformu paketi çerçevesinde elde edilen önemli kazanımlardan biri belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi oldu. Çok önemli bir adımdır. Önerimiz ve beklentimiz, mümkünse geri kalan hizmet kalemlerinde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir." diye konuştu.

7249 sayılı Kanunla baroların TBB'de temsil sayılarının yeniden düzenlendiğini hatırlatan Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7 Temmuz 1969, bu tarih, Türkiye Barolar Birliğini kuran Meclis iradesinin tecelli ettiği tarih. TBMM, bu kuruluş iradesini esas aldı ve bir güncelleme yaptı. 1969'da kuran irade, baroların eşitliği esasına dayanmış fakat fazla sayıda avukatı bulunan barolara ilave delegelik öngörmüştür. Oysa geldiğimiz noktada 3 veya 4 baronun delegesinin toplamı kalan tüm baroların delege toplamlarının belki dört, belki beş katına ulaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış birkaç baronun vesayet ve tahakkümünün yaşandığı bir yapıya dönüşmeye başlamıştı. Şu halde temsilde adaleti sağlayan son kanun değişikliğinin bu kısmı yerinde olmuştur."

Feyzioğlu'ndan çeşitli öneriler

"CMK ücret tarifesi"nin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesini isteyen Feyzioğlu, kamuda çalışan avukatların ek gösterge beklentilerini de hatırlattı.

Feyzioğlu, serbest çalışan avukatların emekli maaşlarının yaklaşık 2 bin lira olduğunu belirterek, noterlerin çıkardığı avukat vekaletnamelerinden alınan değerli kağıt vergisinin, avukatların emekliliği fonu için kullanılması şartıyla Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna aktarılmasını önerdi.

"Belirli kıdemin üzerindeki tüm avukatların gerekli eğitimi almak şartıyla ara bulucu olmasına imkan tanınması" önerisinde de bulunan Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin İstanbul Tahkim Merkezinin yönetimine talip olduğunu sözlerine ekledi.

Feyzioğlu: İstanbul Tahkim Merkezinin yönetimine talibiz

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Feyzioğlu: 'İstanbul Tahkim Merkezinin yönetimine talibiz' - Son Dakika


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