Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu, Kocaeli Barosu'nda Yemin Törenine Katıldı

Feyzioğlu, Kocaeli Barosu'nda Yemin Törenine Katıldı

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim etti.

Mesleğe yeni başlayacak avukatlar için Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) konferans salonunda ruhsat verme ve yemin töreni düzenlendi.

Törende ant içen avukatlara, "Avukatlık Ruhsatnameleri" TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve baro üyesi avukatları verdi.

Genç avukatlar, Feyzioğlu'nun okuduğu ant içme sözlerini tekrar ederek, mesleğe adım attı.

Törende ayrıca, avukatlık mesleğinde 40 ve 50'nci yılını dolduranlara plaketleri Feyzioğlu ve Candemir tarafından verildi.

Feyzioğlu, cübbe giyerek mesleğe yeni başlayan ve 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatları kutlayarak, başarılar diledi.

Tören, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Feyzioğlu daha sonra avukatlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:23 Kaynak: AA

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Kocaeli, Güncel
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