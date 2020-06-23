Feyzioğlu: "Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir birbirimize yöntemi dayatmak doğru değil şık değil" - Son Dakika

Feyzioğlu: "Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir birbirimize yöntemi dayatmak doğru değil şık değil"

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarımızın tepkisi var çok doğaldır. Demokratik haklarını kullanmaları için durmaksızın mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir arkadaşlar, birbirimize yöntemi dayatmak doğru değil, şık değil benim mücadele yöntemim diyalogdur, anlatmaktır. Ben o yani yolda devam edeceğim" dedi.

Yurdun çeşitli illerinden Ankara'ya gelen baro başkanları ve avukatlardan oluşan grubu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Feyzioğlu, "Baro başkanlarımızın tepkisi var bu çok doğaldır. Onu da çok demokratik kabul ediyorum. Burada eğer insanları sabaha kadar soğukta, yağmurda bekletirseniz, en yumuşak insanlar bile radikalleşir. Devletimizin kucaklaması lazım. Radikalleştirmek marifet değil, yanlış olmuştur. Elbette onlar en yakınlarında oldukları başkanlarına kızacaklar, çok doğal haklarıdır. Ben hepsini kucaklıyorum, hepsini çok seviyorum ve onlar bana kızsalar da, ben onlarla aynı fikirde olmasam da, demokratik haklarını kullanmaları için durmaksızın mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir arkadaşlar, birbirimize yöntemi dayatmak doğru değil, şık değil benim mücadele yöntemim diyalogdur, anlatmaktır. Ben o yani yolda devam edeceğim" ifadelerini kullandı.