Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil
Son Dakika Dünya Haber

Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

14 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi

Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini ilan eden Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Feyzioğlu, "Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz." şeklinde konuşarak yeni düzenlenen yargı paketinin kabul edilmesi sürecine de destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Ak Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da Flaman kesimindeki okullarda başörtüsü resmen yasaklanıyor
Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi Peso'daki değer kaybının sürdüğü Arjantin'de Ekonomi Bakanı Dujovne istifa etti Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:13:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]