Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil
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Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Ak Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:33 
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