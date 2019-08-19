Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışı eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği önemli değil
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak adli yıl açılışı törenine birçok baronun katılmayacağını açıklamasının ardından törene gideceğini belirten Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:33
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