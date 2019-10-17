Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
Son Dakika Güncel Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti

Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu beraberinde TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ve TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör ile Arslan'ı Anayasa Mahkemesinde ziyaret etti.

Feyzioğlu, ziyaretinde annesi Melek Arslan'ın vefatı nedeniyle Zühtü Arslan'a taziye dileklerini iletti.

Ziyarette Arslan'la beraber Anayasa Mahkemesi üyelerinden Celal Mümtaz Akıncı da yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi, Metin Feyzioğlu, Zühtü Arslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği
Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çakır: Kırılma 7.2 büyüklüğündeki bir depremi tetikeyebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:14:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]