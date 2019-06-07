Feyzioğlu'ndan Arslan için başsağlığı
33 dakika önce
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Barolar Birliği
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:00 Kaynak: AA
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan
için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu mesajında, "Değerli dostum, mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış Denizli Milletvekili Avukat Kazım Arslan'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği haberini aldım. Çok üzgünüm. Kazım Beyefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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