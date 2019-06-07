Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu'ndan Arslan için başsağlığı
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Feyzioğlu'ndan Arslan için başsağlığı

33 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Feyzioğlu'ndan Arslan için başsağlığı, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu mesajında, "Değerli dostum, mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış Denizli Milletvekili Avukat Kazım Arslan'ın ani bir rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği haberini aldım. Çok üzgünüm. Kazım Beyefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:00 Kaynak: AA
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