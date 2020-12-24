Feyzioğlu'ndan "avukatlara bazı şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğü getirilmesine ilişkin düzenleme" ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da serbest avukatlar hakkında yapılan düzenlemenin uygulamada yanlış yorumlanıp aşırı kısıtlamalara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Avukatların müvekkillerini savunmak için edindikleri bilgilerin MASAK'a bildirilmesine yol açacak bir düzenleme daha üstün bir kamusal değeri yani savunma hakkını ihlal eder." değerlendirmesini yaptı.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mevzuata avukatların da bazı şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğünün eklenmesi konusunun TBMM'de görüşüldüğünü, bu konunun avukatın yardımından yararlanma, dolayısıyla savunma hakkını ilgilendirdiği için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi için çok uluslu bir yapı kurulduğunu aktaran Feyzioğlu, İngilizce "FATF" kısaltmasını taşıyan bu yapının adının "Mali Eylem Görev Gücü" olduğu bilgisini verdi.

Avrupa Birliğinin tüm üyelerinin, İngiltere ve Türkiye'nin de bu yapının parçası olduğunu ve avukatlara yönelik birtakım kayıt tutma ve bildirim yükümlülüklerinin getirilmesi gerektiği kararını verdiğini bildiren Metin Feyzioğlu, bu karar doğrultusunda Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamı ve diğer ülkelerin pek çoğunun mevzuatlarında değişiklik yaptıklarını kaydetti.

Feyzioğlu, Belçika'nın avukatlara getirdiği bildirim yükümlülüğünün, Belçika Barosu, Fransız Barolar Birliği ve Avrupa Barolar Birliği tarafından dava edildiğini, Avrupa Adalet Divanının, avukatlara getirilen yükümlülüklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanmayı düzenleyen 6. maddesini ihlal etmediği sonucuna ulaştığına işaret etti.

Bu kapsamda Türkiye'de de yönetmelikle avukatlara kısmi bildirim yükümlülüğü getirildiğini, Danıştay tarafından bu yönetmeliğin temel haklara ilişkin kısıtlama getirdiği için haklı olarak iptal edildiğine dikkati çeken Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"FATF'nin yapılmasını gerekli gördüğü düzenlemelerin asgari ölçüde yerine getirilmemesi Türkiye'nin yabancı para cinsinden işlemlerine yönelik ağır kısıtlamalara sebebiyet verebilecektir. Ancak avukatlara yönelik getirilecek düzenlemelerin de adil yargılanma hakkını ihlal etmemesi gereklidir. Kısaca, Türkiye'nin gri listeye girmemesi için yapması gerekenlerle adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi açısından avukat-müvekkil gizliliğinin korunması arasında kabul edilebilir bir denge kurulması zorundadır. Evvelki gün TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen metin, uygulamada yanlış yorumlanıp aşırı kısıtlamalara sebebiyet verecek bir düzenlemedir. Avukatların müvekkillerinin hukuki durumunu öğrenmek, onlara hukuki danışmanlık yapmak, yargı mercileri ile alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde müvekkillerini savunmak için edindikleri bilgilerin MASAK'a bildirilmesine yol açacak bir düzenleme daha üstün bir kamusal değeri yani savunma hakkını ihlal eder."

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, konu hakkındaki görüşlerinin, MASAK üst yönetimi, Adalet Bakanlığı, kanun teklifi sahibi milletvekilleri ve ilgili komisyon başkanlarına açıklandığını vurgulayarak, "Kendileri ile sonuç almaya yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda adil yargılanma hakkının ihlaline yol açabilecek yorumlara kapalı hale getirilecek şekilde yeniden düzenleneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.