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Feyzioğlu'ndan baro açıklaması

41 dakika önce

Baroların da TBB'nin de vesayet altında olmadığını söyleyen Feyzioğlu, "Bence burada asıl meseleden uzaklaşmamak lazım. Asıl mesele nedir?

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Baroların da TBB'nin de vesayet altında olmadığını söyleyen Feyzioğlu, "Bence burada asıl meseleden uzaklaşmamak lazım. Asıl mesele nedir? Türkiye, 1,5 yıldır çok önemli bir sürecin içinde, Yargı Reformu Strateji Belgesi… Fevkalade değerli bir çalışma bu." dedi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:04 
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