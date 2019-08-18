Feyzioğlu'ndan baro açıklaması
41 dakika önce
Baroların da TBB'nin de vesayet altında olmadığını söyleyen Feyzioğlu, "Bence burada asıl meseleden uzaklaşmamak lazım. Asıl mesele nedir?
Baroların da TBB'nin de vesayet altında olmadığını söyleyen Feyzioğlu, "Bence burada asıl meseleden uzaklaşmamak lazım. Asıl mesele nedir? Türkiye
, 1,5 yıldır çok önemli bir sürecin içinde, Yargı Reformu Strateji Belgesi… Fevkalade değerli bir çalışma bu." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:04
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