Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun törende konuşması
ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
TBB Başkanı Feyzioğlu: "Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Feyzioğlu: 'Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir' - Son Dakika